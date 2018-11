25 novembre 2018- 17:00 Governo: Salvini, squadra è questa, nessun rimpasto anche con Lega sopra 40%

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Ho un impegno preso con l'Italia, gli italiani e i 5 Stelle, e quell'impegno mantengo, a prescindere da vittorie, sconfitte o sondaggi". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista all'Adnkronos, risponde a chi gli chiede se resterà in piedi il governo giallo verde. Anche se la Lega nei prossimi test elettorali dovesse superare il 40%, "terrò fede al mio impegno e non ci saranno rimpasti: la squadra resta quella, non cambio idea".