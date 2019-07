3 luglio 2019- 19:54 Governo: Salvini, 'stasera proporrò nome ministro Affari europei'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Si, certo". Così il vicepremier Matteo Salvini, arrivando al vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi, risponde a chi gli chiede se già stasera porterà al tavolo il nome del candidato al ministero degli Affari Europei. La nomina, per Salvini, va fatta "subito, subito. In questo momento si stanno mettendo a posto le pedine" in Ue "serve qualcuno che per difendere gli italiani sia fisso a Bruxelles". Il nome "lo deciderà il presidente del Consiglio perché lui nomina i ministri. Io ho le idee chiare e stasera porterò il nome" che Salvini dice di avere in mente.