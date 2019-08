11 agosto 2019- 17:27 Governo: Salvini, 'tanti stanno bussando alle porte della Lega'

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Non mi entusiasmano i cambi di casacca, quelli che si scoprono responsabili all'ultimo momento. Ma non nego che alle porte della Lega stanno bussando in tanti. Ma non faccio nomi. Certo che non possiamo accettare chi ci ha insultato fino a ieri e la sinistra. Ma l'appello al popolo del sì è aperto a tutti". Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro in Comune a Catania. E alla domanda se abbia mai incontrato Davide Casaleggio ha replicato: "Non l'ho mai incontrato, non ci siamo mai sentiti".