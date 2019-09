24 settembre 2019- 09:19 Governo: Salvini, 'Tria? Evidente che qualcuno remava contro di me'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Tria si dice contento per essere riuscito a contenermi... Ma scusate, non era al governo con me? E' evidente che qualcuno remava contro". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Skytg24.