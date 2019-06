11 giugno 2019- 19:42 Governo: Salvini, 'unico possibile, era e resta del cambiamento'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Luigi" Di Maio "non c'è perché parliamo di dl sicurezza, quando ci saranno tematiche legate al lavoro ci sarà lui" in conferenza stampa e "non ci sarò io. Questa è l'unica maggioranza possibile, l'unico governo possibile e abbiamo ancora tanto da fare. Questo era e resta il governo del cambiamento, tutto il resto è fantasia". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.