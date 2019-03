7 marzo 2019- 22:00 Governo: Salvini, 'va avanti a meno che i no diventino troppi'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Non sono per carattere, educazione e rispetto politico uno che è disposto a fare il ministro spostandosi di qua e là a secondo delle convenienze e dei sondaggi. Io conto di continuare a fare il ministro con questa formazione a meno che i 'no' non diventino troppi". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.