15 ottobre 2019- 21:35 **Governo: Salvini 'vinto 2-0', Renzi, 'lascia stare', sfida tv continua su social**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda stasera a Porta a Porta e registrata nel tardo pomeriggio. Twitta Salvini: "Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato '2 a 0 per Salvini e palla al centro'. Ora aspetto un bel confronto col signor Conte2". Ribatte Renzi: "Pensa un po': a me invece dicono che è finita come Milan-Fiorentina di quest'anno a San Siro. Lascia giudicare a chi la vedrà #RenziSalvini #ItaliaViva".