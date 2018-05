8 maggio 2018- 15:42 Governo: scelte Mattarella in stand by, si allungano tempi per incarico/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Rimane in corsa anche la vicepresidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, che però alla fine potrebbe scegliere di rimanere alla Consulta, dove il suo mandato scade nel 2020, con buone possibilità in futuro di arrivare alla presidenza. Se la scelta dovesse ricadere su una donna, si continua a parlare dell'economista Lucrezia Reichlin. E sempre per restare nel campo degli economisti, vanno segnalati i nomi di Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, e di Carlo Cottarelli, ora direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. Per loro potrebbe comunque arrivare anche una chiamata alla testa del ministero dell'Economia.Nelle prossime 48 ore Mattarella cercherà di raccogliere tutti gli elementi utili per arrivare al conferimento dell'incarico, ma anche per capire se nel frattempo sono maturate le condizioni per un'intesa che consenta la formazione di una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo. A quel punto l'esecutivo di servizio verrebbe accantonato e la legislatura potrebbe iniziare con un orizzonte non temporalmente limitato.