GOVERNO: SCOTTO (MDP), SE CI SARà VERIFICA VOGLIAMO DISCONTINUITà

21 giugno 2017- 18:51

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - “In questi ultimi giorni è tornata in auge una parola antica: verifica. La stagione rottamatrice chiude con invocazione da prima Repubblica. Non ci sottraiamo. Ma noi non possiamo sacrificare l’etica della convinzione sull’ altare dell’etica della responsabilità. Sarebbe un’avventura pericolosa per il nostro Paese. Occorre ascoltare parole di discontinuità, noi ancora non le abbiamo sentite”. Lo ha sottolineato Arturo Scotto, di Mdp, intervenendo nell'Aula della Camera nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in vista del Consiglio europeo.