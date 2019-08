29 agosto 2019- 13:29 Governo: scuola, ambiente, giovani, fisco giusto, il decalogo di Conte

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - Scuola, ambiente, giovani, pubblica amministrazione efficiente e libera della corruzione, fisco più giusto. Sono alcuni dei punti che Giuseppe Conte intende inserire nel programma di governo e che il presidente del Consiglio incaricato elenca dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esponendo una sorta di decalogo per creare "un Paese migliore"."Mi ripropongo -afferma il premier incaricato- di creare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente e con tutte le proprie competenze ed energie a offrire ai nostri figli l’opportunità di vivere in un Paese migliore: un Paese in cui l’istruzione sia di qualità e aperta a tutti; un Paese all’avanguardia nella ricerca e nelle più sofisticate tecnologie; che primeggi, a livello internazionale, nella tutela dell’ambiente, della protezione delle bio-diversità e dei mari; che abbia infrastrutture sicure e reti efficienti; che si alimenti prevalentemente con le energie rinnovabili; che valorizzi i beni comuni e il patrimonio artistico e culturale; che integri stabilmente nella propria agenda politica il Benessere equo e sostenibile".