29 agosto 2019- 13:29 Governo: scuola, ambiente, giovani, fisco giusto, il decalogo di Conte (2)

(AdnKronos) - "Un Paese -insiste Conte- che rimuova le diseguaglianze di ogni tipo: sociali, territoriali, di genere; che sia un modello di riferimento, a livello internazionale, nella protezione delle persone con disabilità; che non lasci che le proprie energie giovanili si disperdano fuori dei confini nazionali, ma un Paese che sia anzi fortemente attraente per i giovani che risiedono all’estero; che veda un Mezzogiorno finalmente rigoglioso di tutte le sue ricchezze umane, naturali, culturali". "Un Paese nel quale la Pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione e sia amica dei cittadini e delle imprese; con una giustizia più equa ed efficiente; dove le tasse -scandisce il premier incaricato- le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno".