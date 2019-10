3 ottobre 2019- 22:22 Governo: senatori M5S, 'vicini a ministro Fioramonti'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l’ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ciò che abbiamo di più sacro, i nostri stessi figli”. Così in una nota le senatrici e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione.