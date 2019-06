11 giugno 2019- 12:43 Governo: senatori Pd a Salvini, '123 comizi, quando fa il ministro?'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Una diretta di tre ore che cataloga minuziosamente tutto il tempo che Salvini ha sottratto alla sua funzione di ministro dell'Interno per fare comizi in campagna elettorale". Si legge in una nota del gruppo dem a Palazzo Madama. I senatori Pd hanno depositato ieri una interrogazione urgente per chiedere conto al leader della Lega "delle sue numerose assenze dai consigli dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea" e "illustrare tutte le le 123 tappe fatte da Salvini in campagna elettorale, lontano dal Viminale e dai vertici europei che invece dovrebbe presidiare".