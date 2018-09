22 settembre 2018- 12:08 Governo: senatori Pd contro Casalino

Roma, 22 set. (AdnKronos) - Il Pd contro Rocco Casalino dopo che è stata resa nota la registrazione di quanto detto dal portavoce del presidente del Consiglio. Per Davide Faraone, che interviene su Facebook, "Casalino va cacciato" e Flavia Malpezzi, sempre su Fb, chiede a Conte di esprimersi in merito alla vicenda. “Casalino -attacca su Twitter Valeria Sudano- furbescamente fa uscire un audio per dare in pasto agli italiani un altro nemico, in questo caso i dipendenti del Mef, colpevole di non fargli mantenere le promesse fatte in campagna elettorale".