4 settembre 2019- 13:11 Governo: si tratta a oltranza, al lavoro su ultimi nodi squadra/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Un altro nome su cui continuano a girare voci insistenti è quello di Roberto Gualtieri all'Economia. Mentre Beppe Provenzano dalla segreteria di Nicola Zingaretti come responsabile delle politiche del lavoro, passarebbe al ministero del Lavoro. Tra i nomi dati in pole nella squadra dem anche quello di Francesco Boccia. Mentre Graziano Delrio ha ufficializzato che non farà parte dell'esecutivo: "Oggi ho terminato il mio lavoro (sul programma, ndr) e sono molto soddisfatto. Non sono mai stato né sarò incluso nella squadra di governo, perché abbiamo deciso di fare un grande rinnovamento".Paola De Micheli sembra avviata alle Infrastrutture mentre Anna Ascani viene data alla Pubblica amministrazione. Un ruolo di governo potrebbe esserci anche per Teresa Bellanova. In alternativa potrebbe entrare Lia Quartapelle. Per quanto riguarda Leu sono stati avanzati due possibili nomi al premier incaricato: quelli di Roberto Speranza e di Rossella Muroni.