13 agosto 2019- 14:38 Governo: sindacati, 'da vertenze a infrastrutture, servono risposte immediate'

Roma, 13 ago. (AdnKronos) - "Le innumerevoli vertenze aperte al ministero dello Sviluppo economico che riguardano centinaia di migliaia di posti di lavoro, il futuro e la qualità del nostro sistema industriale e produttivo, i problemi della pubblica amministrazione, del sistema di istruzione e conoscenza e della sanità pubblica, il divario crescente tra Nord e Sud, la paralisi dei cantieri pubblici per le necessarie infrastrutture materiali e sociali, sono temi che hanno bisogno di risposte immediate, di un Governo nel pieno delle sue funzioni e non possono più aspettare le alchimie della politica". Ad affermarlo sono Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta.