24 aprile 2018- 15:16 Governo: sindaco Palermo, Pd accetti confronto aperto con M5S

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E' ormai evidente che quello che una volta era il centro-destra italiano, di ispirazione certamente conservatrice ma in qualche modo legata alla tradizione popolare europea, è oggi una destra in assoluta sintonia politica e culturale con i movimenti dell’estremismo xenofobo e nazionalista di altri paesi europei. Ed è evidente che all’interno di questa destra è del tutto marginale il ruolo politico e culturale di chi si richiama ai valori popolari. Di fronte a questo quadro politico preoccupante, il Pd ha paradossalmente una opportunità: quella di tornare al buon vecchio 'prima i programmi e poi le persone'. Ha questa possibilità, accettando un confronto aperto con il M5S che ha la legittimazione popolare per voler governare ma che deve dimostrare di volerlo fare in modo costruttivo". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato l’incarico esplorativo assegnato da Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico."Le nuove potenzialità di crescita e le persistenti criticità del nostro Paese impongono a tutti di porre al centro della politica il confronto sui contenuti e sulla soluzione dei problemi, in base ad una visione rispettosa dei diritti di tutti e di ciascuno e senza semplificazioni e slogan da eterno presente - ha aggiunto - Sono certo che agli italiani, a partire proprio dagli elettori del Pd, interessano i fatti concreti e le realizzazioni dei governi, piuttosto di chi ricopre quali incarichi".