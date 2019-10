20 ottobre 2019- 13:13 Governo: Smeriglio, 'ricostruire legame con popolo, non cannibalizzarsi'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il governo "deve andare avanti" e la coalizione tutta intera deve "conquistare consensi ricostruendo un legame sentimentale con i cittadini. Cannibalizzarsi pensando al dopo sarebbe un errore drammatico". Lo dice Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Pd, in un'intervista all'Adnkronos."Il governo è nato da poco più di un mese e mezzo e bisogna comportarsi da persone serie -afferma l'esponente Dem- Di fronte al delirio di onnipotenza di Salvini la Repubblica ha risposto con gli strumenti della democrazia parlamentare, dimostrando che i governi nascono e muoiono in Parlamento. Il campo progressista, il Pd, il Movimento 5 stelle si sono assunti una grande responsabilità, dando vita non ad un contratto, una modalità all'origine del disastro italiano, ma ad un programma condiviso"."E proprio in base a quel programma -prosegue Smeriglio- si sono compiuti passi, ancora insufficienti ma importanti, alla base dell'impianto della manovra economica: dalla conciliazione lavoro-tempi di vita con i sostegni per gli asili nido, alla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti; dal blocco dell'aumento dell'iva, alla tutela delle partite iva, fino agli interventi in materia di tutela ambientale".