24 settembre 2018- 12:49 Governo: Speranza, dl Salvini nasconde caos su manovra

Roma, 24 set. (AdnKronos) - “E’ in arrivo un decreto immigrazione a forte rischio di incostituzionalità, con l’obiettivo reale di nascondere la confusione e i problemi che regnano sulla legge di bilancio”. Lo afferma in una nota stampa il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. “E’ proprio con la legge di bilancio, infatti, che si decide sulla vita reale delle persone. E non è un caso che su questa materia non sappiano che pesci prendere”, aggiunge Speranza.