11 gennaio 2019- 13:40 Governo: Speranza, 'Lega-M5S divisi su tutto, tireranno a campare'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Lega e M5s sono ormai in disaccordo su tutto”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto Speranza. “Reddito di cittadinanza, quota 100 e ora anche la Tav. Lo scontro è ormai permanente. Ma Di Maio e Salvini non mollano la poltrona e si preparano a seguire il vecchio adagio andreottiano del ‘meglio tirare a campare che tirare le cuoia’. Purtroppo a rimetterci sarà il paese reale che ancora una volta non vedrà risolti i problemi concreti di tutti i giorni dal lavoro precario, alla sanità, alla scuola”, aggiunge Speranza.