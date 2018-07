14 luglio 2018- 11:25 Governo: Speranza, Salvini vero premier, serve Risorgimento sinistra

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "Salvini è il ministro dell’Interno e il segretario della Lega. In realtà è anche il vero capo del governo. I Cinque Stelle non sono in grado di arginare il suo strapotere. E lo dico con profonda inquietudine perché sappiamo distinguere e i Cinque Stelle sono tutt’altra cosa rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Di Maio elogiando il presidente Mattarella ha nei fatti sconfessato Salvini". Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali Roberto Speranza in un’intervista a Tiscali. Sul fronte progressista Speranza aggiunge: “Il nostro impegno è quello di dar vita a un nuovo Risorgimento della sinistra nel Paese. Ha fallito il Pd come non ha retto Liberi e Uguali. Il tema che abbiamo di fronte è come rimettere la sinistra in sintonia con il Paese. E per farlo abbiamo bisogno di ripensare le proposte sui temi cruciali che riguardano milioni di italiani: dal lavoro alla sanità, alla scuola, alla critica della globalizzazione".