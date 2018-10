22 ottobre 2018- 15:38 Governo: stasera cena Conte-Di Maio-Salvini

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Alla cena con Luigi Di Maio annunciata questa mattina da Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio a Milano, prenderà parte anche il premier Giuseppe Conte. Sarebbe stato in realtà proprio il presidente del Consiglio a organizzare la cena con i due vicepremier.