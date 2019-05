21 maggio 2019- 20:13 Governo: Tajani a Salvini, 'elettori vogliono centrodestra'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Salvini può fare tutti i giochini politici che vuole ma il popolo italiano ogni volta che si è espresso dopo il 4 marzo (in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata) ha detto di volere un governo di centrodestra, perché vogliono che i problemi siano risolti, non che le poltrone dei ministri di due partiti rimangano lì". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani (FI), a Otto e mezzo su La7.