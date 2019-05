22 maggio 2019- 17:23 Governo: Tajani, 'Italia ferma, i fatti lo faranno cadere'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Saranno i fatti a far cadere il governo. L'Italia è ferma, i dati dell'Istat sono molto preoccupanti, non c'è nessuna volontà di avere una politica economica che favorisca la crescita, rischiamo di pagare una patrimoniale, di avere una tassa sulla casa, che i pensionati diventino un bancomat, c'è la clausola sull'aumento dell'Iva, 23 miliardi per il 2020 e nel 2021 saranno ancora di più. Non c'è un percorso che vedo positivo per questo governo". A dirlo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.