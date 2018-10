16 ottobre 2018- 12:05 Governo: Tajani, matrimonio Lega-M5S è contro natura

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Il governo è "sempre più giallo e sempre meno verde. La Lega rischia di essere soffocata dai tentacoli populisti e un po' dittatoriali del M5S, mi auguro faccia marcia indietro e non prosegua in questo matrimonio contro natura". Lo ha detto Antonio Tajani di Fi a Circo Massimo su radio Capital. "Il popolo ha votato per un governo di centrodestra, poi la Lega ha voluto fare un accordo con il M5S per evitare nuove elezioni, ma non sta rispettando gli impegni presi con gli elettori. Ci auguriamo che cambi rapidamente posizione", ha concluso.