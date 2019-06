21 giugno 2019- 17:38 Governo: Taverna, Salvini? 'Lavoriamo di più e commentiamo meno'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Senza entrare in polemica o sollevare ulteriori critiche, ma al governo ci stiamo insieme e tutti vogliamo arrivare al taglio delle tasse. Se la strada è impervia non dipende dai contraenti, ma dalla obiettiva condizione del Paese. Minacciare ogni due per tre che se non si fa questo o quello allora tutti a casa, non moltiplica i pani e i pesci e non crea un clima ottimale per giungere a soluzioni che non sono pro domo qualcuno ma sono quanto già deciso nel contratto di governo e che serve ai cittadini". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, commentando il colloquio di Matteo Salvini sul Corriere della Sera."Se lavorassimo tutti alacremente e commentando meno sono certa si giungerebbe a soluzioni migliori e più veloci. Che fatica essere donne ...", conclude l'esponente M5S.