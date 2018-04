26 aprile 2018- 13:07 Governo: Toninelli, bene disponibilità Pd, noi alternativi ma si può lavorare

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Valutiamo positivamente la disponibilità del Pd a parlare di cose concrete nell'interesse dei cittadini. M5S e Pd sono due forze alternative e differenti, dunque non è un'alleanza. Vogliamo lavorare per scrivere un contratto con dentro cose specifiche per creare un governo nuovo". Lo dice, conversando con i cronisti in sala stampa, il capogruppo del M5S al Senato Danilo Toninelli, prima di salire dal presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni.