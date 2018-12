7 dicembre 2018- 10:15 Governo: Toninelli, conta si fa alla fine, sondaggi lasciano tempo che trovano

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "La conta la facciamo alla fine della legislatura. Noi stiamo lavorando nell'interesse dei cittadini". Ad affermarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato, in un'intevista ad Agorà su Rai 3, sulla crescita della Lega nei sondaggi. "I sondaggi lasciano il tempo che trovano", ha chiosato il ministro, il quale, in vista dell'iniziativa del vicepremier Matteo Salvini, domani a Roma, ha augurato il proprio "in bocca al lupo perché riesca bene la piazza".