27 aprile 2018- 14:14 Governo: Toninelli, diversi da Pd, no alleanze ma contratto per bene cittadini

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle e il Pd sono forze alternative tra di loro e diverse, per questo non ci interessa fare alleanze ma scrivere un contratto di governo per fare le cose che servono ai cittadini. Non possiamo tornare al voto senza prima aver fatto di tutto per dare all'Italia un governo di cambiamento". Così Danilo Toninelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, parlando con i cronisti in sala stampa.