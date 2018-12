20 dicembre 2018- 12:18 Governo: Toninelli, io ministro gaffeur? Meglio gaffe che mazzette

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - "Faccio un balzo in avanti, quale passo indietro...". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos, risponde a chi gli domanda se si senta in bilico nel governo giallo verde e abbia mai pensato alle dimissioni.Sull'etichetta di ministro gaffeur, "mi faccio una bella risata - dice - qualche lapsus lo faccio, qualche parola sbagliata, ma credo francamente che alla gente non gliene freghi nulla di una parola sbagliata ma gli interessi piuttosto che, dopo 12 ore di lavoro, io abbia agito bene e onestamente per loro, mentre prima si prendevano mazzette. Diciamolo chiaro, meglio le gaffe che le mazzette". Eppure in molti sostengono che, in caso di rimpasto, Toninelli sarebbe il primo a saltare. "Più lo dicono e più sono salde le radici nel ministero - afferma - tutti capiscono che sto facendo bene dove passa il 40% di investimenti pubblici. Prima passavano in una certa maniera, ora passano sotto lo scanner della trasparenza". Quanto all'imitazione di Maurizio Crozza, "adoro la satira - dice - mi dicono che faccia ridere e va bene così".