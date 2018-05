8 maggio 2018- 11:50 Governo: Toninelli, lasciare Berlusconi? Salvini ha perso grande opportunità

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Lasciare Berlusconi? "Per Salvini non era un compromesso ma una grande opportunità". Il leader della Lega non l'ha fatto "non so se per paura di andare al governo, per questioni personali che non mi interessano o altro", ma ora il "rischio di un governo tecnico è dovuto a Salvini". Lo dice Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di 'Gioco a premier' su Radio 1.Per Toninelli, le altre forze politiche "hanno sabotato" un governo a trazione M5S "dietro le quinte: si parlavano tra di loro, non solo Salvini e Berlusconi, ma anche Salvini con Renzi per non permettere un governo M5S". Ora per l'esponente grillino al 90% si dovrà tornare al voto. "Io - risponde a chi gli chiede la sua opinione - direi proprio di sì". Anche perché, per i 5 Stelle, "o cambiamo tutto in meglio o è inutile andare avanti".