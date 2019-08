10 agosto 2019- 16:14 Governo: Toti, 'pronti a voto con centrodestra rinnovato' (2)

(AdnKronos) - E se Matteo Salvini decidesse di remare da solo? "Ovvio -risponde Toti- che può decidere di correre da solo, ma non è solo un problema di numeri, peraltro tutti da verificare, è anche una questione di sensibilità e di capacità di coinvolgere energie nuove di cui c'è bisogno". "Alcide De Gasperi, forse con una struttura maggiore rispetto a Salvini, pur potendo governare da solo, decise di allargare le sue maggioranze alla cultura liberale e repubblicana e credo che anche alla Lega faccia bene unirsi ad altre sensibilità, naturalmente in un'ottica di coerenza e di alleati affidabili"."Noi -conclude Toti- con la Lega governiamo in Liguria, abbiamo un antico rapporto, decine di campagne elettorali alle spalle e obiettivi comuni".