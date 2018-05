4 maggio 2018- 20:58 Governo: ultimo appello Salvini a Di Maio, gelo M5S 'hai sprecato occasione' (2)

(AdnKronos) - Spiega Ettore Rosato: "Noi siamo disponibili al dialogo con tutte le forze politiche, fermo restando alcuni paletti: no secco a una premiership di Salvini o di Di Maio. Un governo politico con i 5 stelle o col centrodestra sono impossibili. Questo non vuol dire che non possiamo fare governo istituzionale. Un governo di tregua sulle regole. Questo avrebbe il nostro sostegno". Ma partecipare a un governo 'di tregua' non sembra essere nell'orizzonte dei 5 Stelle. Oggi Luigi Di Maio ha bocciato l'ipotesi e in serata Toninelli è tornato a spingere sulla strada del voto anticipato gelando Salvini e chiudendo alla sua proposta di un esecutivo a tempo, "un governo fino a dicembre" insieme al Movimento con un premier "anche non leghista".Un governo dai tempi e dal mandato stretto: "Al presidente Mattarella -ha spiegato Salvini-, lunedì, potremmo chiedere, per evitare l'ennesimo governo tecnico irrispettoso per gli italiani, un governo che si faccia carico di fare in fretta e bene poche cose: una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come per le regionali, il blocco dell'Iva e delle accise rispettando parametri europei e di andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale".