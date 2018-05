4 maggio 2018- 20:58 Governo: ultimo appello Salvini a Di Maio, gelo M5S 'hai sprecato occasione' (3)

(AdnKronos) - Certo, ha sottolineato Salvini, "l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni". No a tecnici o proroghe a Gentiloni: "Non daremo mai l'ok a un governo telecomandato da Bruxelles" così come "non è pensabile una prorogatio del governo Gentiloni. Mi rifiuto di mandare Alfano a rappresentare il paese al Consiglio europeo di giugno". E se i 5 Stelle non ci stanno "allora rimane solo il voto, di più non posso fare" perchè con il Pd, ha ribadito Salvini, non è possibile alcun accordo: "Dove c'è Renzi non c'è Salvini". Quanto agli alleati, fredda Fi sulla proposta Salvini mentre più aperturista Fdi. Dice Giorgia Meloni: Come direbbe qualcuno, Fratelli d'Italia non è ostile ad un sostegno del M5S ad un governo di centrodestra, che preveda a monte un'intesa di massima sulla legge elettorale. Non è, infatti, di legge elettorale che si deve occupare il governo nel tempo in cui sarà in carica ma di lavoro, immigrazione, sicurezza, taglio delle tasse e famiglie". Ma a sera la doccia fredda dei 5 Stelle. "Salvini ha avuto la sua occasione e l'ha sprecata" e "ne risponderà davanti all'Italia e agli italiani", è la risposta di Toninelli. "E' necessario andare a votare, anche con questa legge", rimarca l'esponente 5 Stelle. "Salvini poteva fare un governo con il Movimento 5 Stelle, con un contratto di governo... ma ha deciso di stare con un certo Silvio Berlusconi pluricondannato".