6 giugno 2019- 17:07 Governo: un'ora di faccia a faccia Di Maio-Salvini

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - E' durato circa un'ora, a Palazzo Chigi, l'atteso faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un incontro su cui, fino all'ultimo, è stato mantenuto il massimo riserbo, con il leader della Lega che ha depistato i cronisti, assicurando, lasciando l'abitazione romana, che nessun vertice era in programma e di essere diretto al Viminale. La sua auto, invece, ha imboccato la strada per Palazzo Chigi, entrando nella sede del governo da Piazza del Parlamento. Ad attenderlo l'altro vicepremier, che aveva ritardato il viaggio a Campobasso, dove era atteso per un comizio alle 17. I due si sarebbero visti negli uffici del vicepremier del Carroccio. Salvini, lasciando dopo circa un'ora Palazzo Chigi, si è fermato per un breve scambio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che lo ha accompagnato nel cortile prima che il ministro salisse a bordo della sua auto.