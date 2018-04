28 aprile 2018- 11:38 Governo: Verdini, Renzi si svegli, senza di lui Pd non va da nessuna parte

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Se si sveglia Matteo". Inizia così un lungo intervento di Denis Verdini sul Tempo. "Il bell’addormentato nel bosco della politica - scrive colui che per anni è stato l'uomo ombra di Berlusconi - potrebbe pure (e forse dovrebbe) risvegliarsi. A ridestare il sacro ardore politico di Matteo Renzi però non potrà essere il bacio di Di Maio". "Per quei paradossi della storia, l’uomo che avrebbe rovinato l’Italia, che sarebbe stato dalla parte dei poteri forti del Paese e delle banche, il vice-male assoluto che stava per imporre una riforma costituzionale autoritaria, potrebbe tornare molto utile a Giggino nostro e compagni (compagni quando guardano a sinistra, camerati quando guardano a destra…). Che dopo l’euforia del post elezioni, si è dovuto scontrare con la dura legge dei numeri", osserva Verdini."Tutti evocano il fantasma di Renzi. Anche forse gli avversari interni del senatore di Firenze-Scandicci hanno compreso che, senza di lui, il Pd non va da nessuna parte". Per Verdini "sembra d’essere tornati ai tempi di Bersani. Ecco allora che Renzi potrebbe ancora scompaginare i giochi, sfidando i 5Stelle ad un nuovo streaming di fronte agli italiani, stavolta sul programma di governo, difendendo le scelte che hanno fatto bene e non male all’Italia (dalla riduzione fiscale degli 80 euro, alle agevolazioni per le assunzioni, alla buona scuola) e rilanciando sul campo avversario". In diretta con gli elettori "potrebbe riprendere la massima di Gordon Gekko, il cattivo di Wall Street, che ben si adatta alla bisogna: 'Facciamo un patto: tu smetti di dire bugie su di me, che io smetto di dire la verità su di te'".