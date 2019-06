25 giugno 2019- 11:47 **Governo: vertice su autonomie Conte-vice alle 19, poi riunione su Autostrade**

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Il vertice sulle autonomie, con il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è fissato questa sera a Palazzo Chigi alle 19. A seguire ci sarà un'altra riunione, che vedrà al tavolo anche il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli per fare il punto su Autostrade. Si tratta della riunione che avrebbe dovuto tenersi mercoledì della scorsa settimana, poi slittata a causa dell'agenda fitta di appuntamenti del premier. Vari i dossier che vedono coinvolta Autostrade e che potrebbero essere affrontati nel corso della riunione in programma in serata, tra questi la revoca delle concessioni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e la revisione delle tariffe autostradali. Questioni che, oltretutto, si intersecano con la partita Alitalia.