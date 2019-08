24 agosto 2019- 08:41 Governo: Zanda, 'Pd unito, Renzi accusa Gentiloni perchè aveva mangiato male'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "Se si andrà a elezioni, il Pd sarà unito come non mai" e "forse Renzi aveva mangiato qualcosa di indigesto" quando ha accusato Paolo Gentiloni di voler far saltare l'accordo tra Dem e M5S. Lo dice il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, intervistato dal 'Corriere della Sera'.