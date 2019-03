7 marzo 2019- 12:50 Governo: Zingaretti a Di Maio, 'aiuta gli italiani'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Per favore, Di Maio aiuta gli italiani! Perché i voti li avete presi, ma da quando siete arrivati al governo si è bloccato tutto e questo è un problema perché cala la produzione, calano i fatturati, cala il lavoro; aumentano solo le tasse e aumentano i problemi delle persone. Quindi, ora, coerenza per cortesia”. È l’appello che il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rivolge a Luigi Di Maio, intercettato all'aeroporto torinese di Caselle da Alessandro Poggi per 'Povera Patria', nell’intervista in onda domani, su Rai2, in seconda serata.