28 novembre 2018- 18:18 Governo: Zingaretti, cambiamento? No, del peggioramento

Padova, 28 nov. (AdnKronos) - "Questo non è il governo del cambiamento, ma il governo del 'peggioramento', perchè da qualche mese a questa parte è cambiato molto, ma in peggio". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti oggi in occasione di un incontro del Pd a Padova.E secondo il candidato alla segreteria Dem: "Tra l'altro, con Trump e Putin che sono molto contenti, perchè stiamo logorando dall'interno l'Europa, che è la nostra seconda patria...", ha stigmatizzato.