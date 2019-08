28 agosto 2019- 12:35 Governo: Zingaretti, 'Conte è premier M5S, schema due vice non c'è più'

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Oggi, dopo la stagione consumata con la crisi voluta dalla Lega, Giuseppe Conte sarà il candidato Presidente indicato dai 5 Stelle per la guida di un Governo fondato su un impianto e un programma diversi. Noi riconosciamo in questa scelta l’autonoma decisione del partito di maggioranza relativa in questa legislatura". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, alla Direzione dem. "Con questa volontà il M5S, ed è legittimo, rivendica la Presidenza del Governo. Ha rifiutato altre ipotesi. E in questa scelta è inciso il superamento di un modello sul quale si fondava il vecchio Governo. Una figura condivisa e due vice espressione dei due partiti della coalizione. Questo modello -ha rimarcato Zingaretti- non c’è più".