10 ottobre 2019- 18:35 Governo: Zingaretti, 'da digital tax a casa e sanità, buone notizie per italiani'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “Digital tax in vigore dal prossimo anno, Piano per la casa a favore di chi ha bisogno di una mano, 2 miliardi in più sulla sanità. Tre impegni che stiamo mantenendo, una svolta per l'Italia più giusta che vogliamo costruire insieme”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.