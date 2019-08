21 agosto 2019- 17:38 Governo: Zingaretti, 'da Pd iniziativa, ora attendiamo risposta M5S'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Era giusto e corretto attendere le dimissioni di Conte" prima di parlare della crisi, "per me la partita inizia oggi e oggi il Pd ha messo in campo un'iniziativa politica e programmatica. Ora attendiamo la risposta dei 5 Stelle che finora non c'è stata". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg2.