19 luglio 2019- 16:26 Governo: Zingaretti, 'fingono di litigare fregandosene di italiani'

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "E' tutto molto triste perchè non si parla più dell'Italia, del lavoro, della crescita, dello sviluppo, della manovra del prossimo autunno. C'è un gioco di potere tra due partiti che non sono più uniti su niente, se non dalla voglia di essere stretti alle poltrone. Quindi fanno finta di litigare fregandosene dei problemi degli italiani". Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale. "Il dato politico -aggiunge- è che l'esperimento gialloverde è fallito, non produce più risultati per una contrapposizione totale e dovrebbero prenderne atto".