2 agosto 2019- 19:16 Governo: Zingaretti, 'in caso di crisi parola agli italiani'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Se la maggioranza entrasse in crisi il Pd direbbe "che bisogna ridare la parola agli italiani". Lo afferma il segretario Dem, Nicola Zingaretti, intervistato dal Tg 3. "In una situazione così difficile, con scelte così difficili da fare, perché questo governo ha creato un buco nel bilancio drammatico, è giusto -aggiunge- che scelgano gli italiani e le italiane prima di tutto. E noi combatteremo per voltare pagina in questo Paese, mettere al centro il lavoro, l'ambiente, la scuola, la sanità".