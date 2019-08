30 agosto 2019- 14:33 Governo: Zingaretti, 'primo taglio tasse a redditi medio bassi, poi piano lavoro'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Il taglio delle tasse per i salari medio-bassi come incentivo alla ripresa e stimolo dei consumi ed anche come elemento di giustizia" sociale. E' il primo punto di programma indicato da Nicola Zingaretti nelle dichiarazioni al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. E poi "il tema del lavoro -aggiunge il segretario del Pd- un piano per il lavoro che passi per il rilancio di investimenti fermi da tempo, lo sviluppo degli investimenti privati, le infrastrutture green, il rilancio dell'industria 4.0 e del digitale".