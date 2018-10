30 ottobre 2018- 21:33 Governo: Zingaretti, se cade si torna al voto

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Il fallimento di questo governo provocherebbe una delusione tale nel popolo che la cosa più giusta sarebbe ridare la parola ai cittadini per misurarsi su proposte di governo diverse e casomai alternative. Guai a immaginare governi parlamentari, per motivi anche nobili, ma ci sono alcuni passaggi nella storia in cui devono decidere le persone con il voto popolare". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.