20 ottobre 2019- 20:48 **Governo: Zingaretti, 'si può andare avanti ma bisogna mantenere accordi'**

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non fa solo effetto, fa male. Noi saremo molto responsabili. Diciamo ai nostri alleati: si può andare avanti ma nessuno continui o rincominci a mettere le bandierine sulle proprie identità perché di questo gli italiani sono stanchi. Questo è un popolo molto paziente, abbiamo fatto delle promesse ma gli italiani non sono coglioni e quindi ora bisogna mantenere e rispettare accordi perché altrimenti si arrabbiano e giustamente ci sarà una rivolta". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a 'Non è l'arena'. "La legge bilancio è stata votato da tutti i i partiti della coalizione", ricorda Zingaretti.