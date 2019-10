20 ottobre 2019- 21:28 Governo: Zingaretti, 'solo per occupare poltrone non ci rimango'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "In un Governo solo per occupare le poltrone non rimango: o questo governo cambia l'italia o viene meno motivo per cui questo Govenro esiste". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su 'La 7' a Non è l'arena.