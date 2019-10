20 ottobre 2019- 20:53 Governo: Zingaretti, 'spread è calato perché credibili, non ricominciamo con sgambetti'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Nei quindici mesi precedenti sono stati bruciati per la non credibilità del governo precedente 20 miliardi di euro di interessi bancari sul debito. Quando è cambiato il Governo lo spread è calato. Non ricominciamo con gli sgambetti". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a 'Non è l'arena'.